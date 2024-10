Vazam provas de que Davi armou contra Mani Rego no término

Após Davi Brito negar que tinha um relacionamento com Mani Reggo e dizer que os dois estavam apenas “se conhecendo”, vazaram diversos prints de conversa entre os dois e familiares do casal, que mostram o ex-BBB se referindo a influenciadora até mesmo como esposa.



No entanto, nos prints divulgados pela página Rainha Matos, o baiano diz em uma mensagem: “Bom dia, aqui é o Davi, esposo de Mani. Olha, o aniversário dela é quinta-feira, quero que você não diga nada a ela por favor. É uma festa surpresa que estarei fazendo pra ela lá no apartamento da mãe dela. Vai ser às 16h, quero lhe convidar, ok. Veja aí se vai dar pra você ir. Ficarei feliz com sua presença. Vou te mandar o endereço”.



Além disso, em outra troca de mensagens, Davi Brito escreve para Mani: “Eu vou entrar no Big Brother, caso eu vá casado com você, eu vou voltar e juntos ficaremos. Pare com essa maluquice que você fica, tá. Por mais que eu esteja confuso de tudo isso porque é tudo novo pra mim”.



Contudo, o influenciador ainda reforça: "Eu tô indo pro Big Brother jogar pra ganhar milhões tá certo? Ou carros, o que seja, o dinheiro que eu voltar de lá pra cá vai ser bem-vindo pro nosso relacionamento. Vai ajudar em bastante coisa. A barraca vai manter as coisas até eu voltar”.

