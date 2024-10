Influenciador denuncia Bia Miranda à Polícia

Bia Miranda foi denunciada à Polícia Civil do Rio de Janeiro, pelo influenciador digital Renato Ronner, que alega ter feito seu 'papel de cidadão' ao reportar as autoridades o suposto aborto cometido pela influenciadora, que estava esperando um filho do Gato Preto.

No entanto, em seu perfil no Instagram, Renato explica: "Eu cumpri meu dever como cidadão e denunciei Bia Miranda à Polícia Civil por ter abortado seu bebê. Estou dentro da lei com minha denúncia, pois o aborto é crime com base no artigo 124 (do Código Penal)".

Além disso, ele continuou: "Ela pode ser condenada em até 3 anos de prisão. Se você conhece alguém que está pensando em abortar, não fique calado! Você está dentro da lei e pode denunciar às autoridades competentes".

Por fim, o influenciador disse: "Não podemos mais permitir que bebês sejam mortos. Bia Miranda é um péssimo exemplo para a sociedade! Estou com a consciência tranquila por ter denunciado essa jovem que leva a vida como uma brincadeira. Em algum momento, todas as ações têm consequências. Que ela aprenda que, em nosso país, ainda existem leis. Nunca apoiarei essa vergonha para a sociedade!"

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Eu amo que ele surta pelo engajamento!" "Toma o remédio" "Alguém ajuda ele". "Que mico é esse, cara?" "O que esse rapaz tem com o corpo dela? Alguém me explica?"