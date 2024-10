Cíntia Chagas sobre ex: "O risco era virar mais uma vítima de feminicídio"

Cíntia Chagas abriu o jogo sobre o episódio de violência que sofreu dentro do seu casamento. A influenciadora foi casada com o deputado estadual Lucas Bove, durante três meses. Em entrevista a revista Marie Claire, ela deu detalhes sobre o que fez com que ela escondesse as agressões.

A influenciadora afirmou: "Se eu continuasse com ele, o risco era virar mais uma vítima de feminicídio, então saí de casa". No entanto, Cíntia acrescentou: "Ele tem uma arma e, conforme ele mesmo falou, perderia apenas o sonho dele na política caso as pessoas soubessem o que ele fez comigo. Já eu perderia tudo. Não sei exatamente o que é esse “tudo”, mas tenho medo da intempestividade dele"

Contudo, Cíntia Chagas ainda contou: "Além de me expulsar de um apartamento que era nosso, jogou uma garrafa d’água em mim, bateu cinza de cigarro em uma bolsa minha, falou que se eu ficasse lá eu não conseguiria dormir e ameaçou queimar minhas roupas". 'Eu queria ter uma relação tradicional, bonita e romântica. Queria ser protegida, alguém de voz firme, ter um homem que fosse mais homem do que eu. Confundi força com abuso".

Além disso, ela revelou: "Ele passou a me ameaçar, dizendo que retiraria o meu sustento e mancharia a minha reputação por meio de vídeos editados, e a partir do momento em que ele disse que não tinha muito a perder, mas eu tinha, fiquei com medo".

Por fim, Cíntia declarou: "Ele era um príncipe. Era uma promessa de um homem amável, doce. Trouxe para mim um ideal. [...] Ele tinha um lado bom. Achei que se nos casássemos ele me trataria melhor porque seria meu marido".

