Edu Guedes diz que Ana Hickmann quem roubou primeiro beijo

O Edu Guedes surpreendeu o público ao revelar quem deu o primeiro em seu relacionamento com a apresentadora Ana Hickmann. Durante a sua participação no programa "The Noite", comandado por Danilo Gentili, o chef de cozinha contou que foi a amada quem roubou o primeiro beijo do casal.

"Quando aconteceu todo o problema com ela, eu peguei o telefone, mandei mensagem e falei 'Ana se estiver precisando de qualquer coisa estou aqui'", iniciou ele. Em seguida, Edu disse que essa mensagem nunca foi respondida. Ele insistiu até que conseguiu o novo número de telefone com a irmã de Ana.

Na sequência, Edu contou que foi conversando com a apresentadora e chegaram a se encontrar, mas sem compromisso. Na ocasião, Gentili perguntou: "Quem deu o primeiro beijo?", de imediato, Edu respondeu que "foi a Ana".

“Eu fui dar tchau e ela virou. Foi ligeira”, disse Guedes. Vale ressaltar que, apesar de se conhecerem há 20 anos, o chef afirmou que ele e Ana Hickmann nunca tinham se visto de outra forma até então, pois ambos eram casados. Eles começaram a se aproximar apenas em dezembro de 2023.