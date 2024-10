Vidente que previu acidente de Lula promete detalhes

Chaline Grazik, conhecida como "A Vidente dos Famosos", acertou mais uma previsão. Dessa vez, o fato aconteceu com o presidente Lula. De acordo com a medium, o político sofreria um acidente na cabeça. A visão foi compartilhada nas suas redes sociais há quatro meses.

"Pensamento confuso, ele vai ter alguma coisa referente à cabeça que vai levar ele a exames, vai ter um problema", comentou ela. No último sábado (19), Lula sofreu um acidente doméstico no Palácio do Alvorada, ferindo a cabeça. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Sírio-Libanês em Brasília.

Segundo o boletim médico, Lula sofreu um "ferimento corto-contuso na região occipital". Na ocasião, o presidente precisou cancelar a viagem que faria à Rússia por recomendação médica. Ele foi orientado a evitar viagens aéreas de longa distância, embora possa exercer outras atividades.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre as declarações: "Vi a notícia msm, pensei na hora na previsão", disse um internauta. "Chay sempre acertando está Gaúcha não é fraca", comentou outro. "Ela avisa mas o povo não acredita", comentou mais um.

Vale lembrar que, no último dia 2 de outubro, o avião que Lula estava, com mais dezesseis pessoas, apresentou um problema técnico e a aeronave precisou dar voltas no ar por mais de quatro horas até poder aterrissar com o tanque de combustível mais leve.