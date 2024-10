Luana Piovani revela por que pediu divórcio de Pedro Scooby

Luana Piovani revelou o momento exato em que percebeu que seu casamento com Pedro Scooby tinha acabado. Durante a série documental "A Vida É Irada, Vamos Curtir!", a famosa explicou que a família alugava uma casa, onde morava com o surfista e com os três filhos do casal.

No entanto, por ser um local alugado por temporada, o contrato precisava ser renovado com frequência, e a renovação era responsabilidade do ex-BBB. Na ocasião, Luana disse que Pedro havia esquecido de renovar a documentação.

"A única coisa que ele tinha a responsabilidade era de renovar o nosso Airbnb, e aí um dia ele me liga pedindo desculpas porque ele tinha esquecido de renovar", afirmou Piovani. Na sequência o surfista pediu desculpas por ter esquecido de renovar.

Entretanto já era tarde demais, Luana contou sobre a saga que a família passou para sair da casa no dia seguinte, porque o espaço já havia sido alugado por outras pessoas. "E eu tinha até meio-dia do outro dia para mudar de casa porque a casa já tinha sido alugada, com três crianças e 12 malas", desabafou.

Após desligar o telefone com o ex-marido, a atriz decidiu que, para aquele erro, não tinha mais volta. "Quando eu desliguei o telefone, eu tirei a aliança do dedo, botei na mesa e falei: 'O meu casamento acabou de acabar'", disparou ela.