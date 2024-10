Casada com Caio Blat, Luisa Arraes beija José Loreto em festa

Luisa Arraes, que é casada com o ator Caio Blat, protagonizou um momento picante com o colega de trabalho José Loreto após dar um selinho no artista. O episódio aconteceu durante a festa de encerramento da na novela "Rancho Fundo", no último final de semana.

Nas imagens, registradas pelo ator Thardelly Lima, Luisa chegou a ficar de cabeça para baixo com as pernas entrelaçadas no ator. Segundos depois, o casal dá um selinho, demonstrando o nível de intimidade entre eles.

Na ocasião, as imagens viralizaram nas redes sociais e rendeu uma série de comentários dos internautas. "O que deve rolar nessa festa não está escrito!", comentou um usuário. "Selinho? A mina no colo dele e vocês preocupados com o selinho", opinou mais um. "Gente essa galera do teatro", comentou outro.

Vale ressaltar que, Luisa vive um relacionamento aberto com o ator Caio Blat. No entanto, surgiram boatos de término, mas a informação não foi confirmada por nenhum dos dois artistas. Além de Loreto, Luisa chegou a ser vista aos beijos, no início do ano, com o cantor Chico Chico.

Para quem não acompanhou, Arraes viveu a Bladina na novela das 18h da TV Globo. Já Caio Blat, está morando em São Paulo temporariamente, por causa da peça em que está atuando, Memórias do Vinho, que está em cartaz na cidade.