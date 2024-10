Adriane Galisteu perde a paciência e grita com Gilson em A Fazenda - (crédito: Reprodução Record TV )

"O Gilson deve ter ficado surdo!" A última formação da roça em "A Fazenda 16" vem repercutindo na web após a Adriane Galisteu perder a paciência e gritar com um dos participantes. Durante a dinâmica, os ânimos ficaram aflorados, e Gilson foi chamado a atenção pela apresentadora.

No entanto, parece que o personal não deu ouvidos à loira e continuou falando de forma exaltada com os demais peões. Após ser ignorada, Galisteu pediu para que a produção cortasse o microfone do ex-affair de Gracyanne Barbosa.

"Gilsão, por favor, é sua hora de votar. Por favor, escute", disse ela. "Respeita a apresentadora", comentou Yuri. Com pouca paciência, Adriane falou: "Gilsão, você está me ouvindo? Gilson, está me ouvindo? Direção, corta ele!", exclamou a famosa.

Por fim, após ter o áudio cortado, o personal revelou o voto na atriz Julia Simoura. "Ok, o voto dele é na Julia, ele não deve estar me ouvindo. Não entendi nada do Gilsão, mas você levou mais um voto", disse a apresentadora.

Nas redes sociais, o vídeo repercutiu entre os internautas. "Galisteu não gritou nem com o Silvio Santos mudando seu horário 25 vezes", disse um. "Nem a Galisteu aguenta mais", comentou outro. "Gente, o que foi isso?????? O Gilsão, desnorteado, falando sem parar, e a Galisteu tendo que gritar para ele escutá-la", ressaltou mais um.