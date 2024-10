Caçula do cantor Leandro surpreende com semelhança com o pai - (crédito: Reprodução Instagram)

O Leandrinho, filho caçula do eterno Leandro, que fazia dupla com Leonardo, marcou presença no aniversário de dois anos da pequena Maria Flor, na última terça-feira (22). No entanto, a semelhança entre pai e filho chamou bastante a atenção da web.

Entretanto, outros membros da família também estiveram presente na festa luxuosa, que teve como tema a personagem Magali, da "Turma da Mônica". Dentre eles, João Guilherme, que chegou no local na companhia de Lucas Guedes.

Na ocasião, a ausência da namorada do artista repercutiu entre os internautas. Algumas especulações foram criadas para tentar entender o motivo pelo qual Bruna Marquezine não compareceu na festa da sobrinha do amado.

No entanto, rumores de um possível desafeto entre Bruna e Virginia estão veiculando nas plataformas digitais. Vale lembrar que, Marquezine chegou a ser convidada para participar do programa da influenciadora no SBT, mas teria feito pouco caso, e recusado.

"Não acredito nesse relacionamento, nem ela. Por isso não quer se envolver com a Virginia", comentou um usuário. "Acredito que apenas a Bruna não queira a exposição mesmo. Nada contra Virginia", opinou outro. "A Bruna sempre foi seletiva", comentou mais um.