Luana Piovani expõe decepção dos filhos com o pai, Pedro Scooby - (crédito: Reprodução Instagram)

A Luana Piovani mais uma vez expôs a relação do ex-marido, Pedro Scooby, com os filhos. Nas redes sociais, a apresentadora revelou que o surfista decepcionou os filhos após deixar de cumprir um compromisso com eles, na última quinta-feira (25).

"Vamos falar [aqui] sobre respeito, consideração e amor. Porque amor é um sentimento que tem vários [outros elementos] dentro dele para ser considerado amor. Você acha que existe amor sem respeito? Aí, não chama amor, chama carinho”, iniciou ela.

Na ocasião, a atriz disse que a filha, Liz, chegou da escola “azul de vontade de pegar o celular” porque Scooby disse que iria visitar os filhos. “Alguém ligou para avisar que não veio? Daqui a pouco chega o outro [filho], do futebol. [Vai ser] Mais uma frustração, uma decepção, tristeza, e eu vendo meus filhos com essa cara, esse sentimento”, comentou ela.

“É muito triste e eu sei que deve ter um monte de mulher falando: ‘Ele vai depois, ele paga pensão, ele vai trabalhar’. Que régua baixa. Eu tive que chamar e explicar que não se faz avisando. Vou ter que passar essa lição ou eles vão naturalizar a falta de comprometimento e de satisfação, como se o mundo girasse em torno do umbigo dos que não cumprem o que prometem”, declarou ela.

“Para mim, amor é um bocado de coisa junta. É cuidar de longe. Aliás, Lacan explicou que amar é dar o que não se tem. Eu venho aqui dividir com vocês isso porque não tenho medo de mordaça. Até porque eu estou com a voz do povo porque não minto. Segue sem aprender, sem amadurecer, sem respeitar o seu semelhante. Tem consideração? Não tem”, concluiu Luana.