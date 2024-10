Amante se pronuncia após jogador do Flamengo exigir anticoncepcional - (crédito: Reprodução Instagram )

A suposta amante do jogador Matheus Gonçalves, Manu Soares, de 22 anos, se pronunciou, na tarde da última quinta-feira (24), após vazarem fotos íntimas do casal em um motel. Nas redes sociais, a flamenguista se defendeu e contou em detalhes como o atleta reagiu à situação.

"Estávamos disposto a correr o risco a partir do momento que topamos a transar sem camisinha. Somos jovens, quem nunca errou? Eu sei que eu não tenho doença, sempre me cuidei. Então, para a mulher dele, eu sei que não passei porr* nenhuma", iniciou ela.

"Um dia D é R$10. Você acha que eu iria pedir PIX para um jogador para me mandar R$10? Pelo amor de Deus. Eu não tomei. Eu tomo anticoncepcional diariamente. Então, não tinha motivo de tomar uma bomba hormonal só porque ele quis", disparou a jovem.

Na sequência, a torcedora explicou que as fotos vazadas não foram da sua responsabilidade. Após tomar o conhecimento de que os registros poderiam ser expostos, Manu entrou em contato com Matheus. No entanto, o atleta fez pouco caso da situação e afirmou ser solteiro.

Vale lembrar que, na última quarta-feira (23), fotos do casal em um motel vazaram na web. Em resposta, Matheus Gonçalves disse lamentar o ocorrido, e que no momento, está focado na final da Copa do Brasil.