Virginia assume que não gosta de comparações com Eliana

A Virginia Fonseca falou sobre a rivalidade que criaram entre ela e a Eliana, no último sábado (26). Durante a apresentação do seu programa, a influenciadora esclareceu que a sua carreira não se compara a trajetória da veterana, que atualmente está contratada na TV Globo.

"Quando a gente entrou no SBT, foi a saída da Eliana. Então, as pessoas começaram a falar que eu era a mais nova Eliana. Disseram que eu queria competir com o Serginho. Me compararam com a Eliana, e essa comparação eu não gosto", iniciou ela.

Na sequência, Virginia não poupou elogios à Eliana. "Ela é maravilhosa, ela tem anos de televisão. Não tem nem como comparar. Não existe essa comparação. Se dissessem 'a Virginia é linda igual a Eliana' aí sim. Mas essa comparação não existe", destacou.

Vale lembrar que, a chegada do programa no SBT e a saída de Eliana da emissora deixou diversas especulações no ar. Uma delas teria sido pelo fato da Virginia ter ganhado um programa. No entanto, Eliana chegou a explicar o motivo da sua saída da emissora durante algumas entrevistas.

A nova apresentadora do canal GNT, afirmou que a mudança foi para iniciar uma nova fase na sua carreira. Ela também disse que não deixou o SBT por estar insatisfeita com o programa, mas sim para iniciar uma nova fase.