MC Cabelinho cancela show na Angola e produção do evento faz barraco

O MC Cabelinho causou um rebuliço na Angola, após cancelar a sua apresentação em Luanda, no último sábado (26). Irados, a produção do evento esteve presente no hotel aonde o cantor estava hospedado e além do barraco, os organizadores exigiram que o valor de R$ 250 mil fosse devolvido.

Entretanto, o artista, que cancelou o show momentos antes do combinado, teria chegado duas horas antes da apresentação. Na ocasião, a equipe percebeu a falta de “equipamentos técnicos essenciais”, como os aparelhos que levam o retorno de áudio para o cantor.

Dado o fato, MC Cabelinho optou por cancelar a apresentação após notar que os oito dispositivos pedidos à organização do evento não estavam no local. Segundo a equipe do famoso, a falta de fios técnicos também impediriam o artista de realizar o show.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, os organizadores do evento, os "Drenosos", como são conhecidos na Angola chegaram a bater na porta do quarto de MC Cabelinho para exigir que o dinheiro entregue com antecedência fosse ressarcido.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre o episódio. "Quero ver sair daí sem pagar! Está achando que é o Brasil?", comentou um usuário. "Se não trabalhou, devolve o dinheiro. Justo", opinou outro. "Acho digno, é sobre: o combinado não sai caro", escreveu mais um.