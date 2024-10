Sandy é flagrada com novo namorado em festa; veja

A Sandy bem que tentou, mas está cada vez mais difícil esconder o atual relacionamento, que vive ao lado do médico Pedro Andrade. No último final de semana, a cantora foi flagrada curtindo um badalado restaurante em São Paulo, na companhia do seu novo amor.

De acordo com as imagens divulgadas pelo perfil "Circo da Mídia", Sandy e Pedro parecem não se importar com a exposição e curtem a noite toda juntinhos. Na ocasião, a cantora acompanhou o namorado em uma comemoração pelo Dia do Médico.

Vale lembrar que, recentemente, Sandy e Pedro foram vistos abraçados andando pelas ruas da Europa. No registro, que repercutiu na web, foi possível ver o casal em clima de romance, e curtindo o local. Além disso, há algumas semanas, o casal foi visto em Campinas, com o filho de Sandy, Theo, de 10 anos.

O romance foi noticiado há dois meses, mas até o momento, nem o doutor bonitão, nem a voz de "Dig Dig Joy", se manifestaram sobre o assunto. Nas redes sociais, os internautas reagiram aos recentes registros.

"A Sandy tá vivendo tudo que não viveu na adolescência… Esse programa quem fazia era a Wanessa e o Dado, em 2003, hahah os papéis se inverteram", comentou um usuário. "Ela está vivendo, ela tinha sérios problemas de aparecer, se aparecer sem make vai saber o que ela passava com os problemas dela", disse outro.