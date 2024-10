Conversa de Anitta com arquitetos viraliza na web; ouça

Anitta está entre os assuntos mais comentados da internet, nesta segunda-feira (28). Isso porque os arquitetos da cantora, que estão responsáveis pelo projeto da nova mansão da artista, divulgaram áudios divertidos que receberam dela durante o processo.

Carlos Carvalho e Caio Carvalho ficaram com a responsabilidade de entregar uma obra gigantesca para Anitta, até dezembro deste ano. Além disso, a cantora faz questão que o projeto esteja pronto antes do natal. "Como é fazer a casa da Anitta? Nesse vídeo um pouquinho do que está sendo a delícia, prazer, caos e orgulho de fazer esse projeto! Até a entrega da casa, teremos a parte 2 desse vídeo!", disse Carlos.

Contudo, em uma das mensagens de voz, a cantora conta: "Baixei um aplicativo e meio que desenhei o que queria fazer na casa... Pode ser meio Marrocos. Pode ter cor, pode não ter cor, amor. Você pode pirar, pirar! Você pode fazer uma 'piração' que você tem vontade desde criança e que ninguém aceita. Pode ficar bem louco e falar: 'ah, agora vou fazer esse quarto'. Quero que cada quarto seja uma surpresa. Entrar e falar 'uau, olha esse'".

No entanto, em outro áudio, Anitta declara: "O arquiteto fica loucooo! Ó, quero um quarto assim cheio de coisas, de adereços. Quero a casa com os quadros, adereços, enfeites... Mas com preço amigo. Quero que caiba no meu bolso, no bolso de alguém que ganha metade do que ganho, no de quem ganha 30% que eu ganho, entendeu?".