Jojo Todynho detona marca de cosméticos após perder contrato

Jojo Todynho usou as redes sociais, nesta segunda-feira (28) para detonar uma marca de cosméticos com a qual tinha parceria publicitária. A influenciadora perdeu o trabalho após se posicionar como conservadora no meio da política e causar burburinhos entre o público LGBTQIAPN+.

No entanto, a cantora explicou: "A Avon não ia cancelar o contrato comigo, porque não iam pagar essa rescisão milionária. Então eles vão pagar até dezembro". "Desde que renovei este contrato, que foi no ano passado ou no começo deste ano, não me lembro, eu já sabia que o contrato só seria para este ano. Ano que vem não ia ter. Então não houve descarte nenhum".

Em seguida, Jojo acrescentou: "É bom para vocês entenderem que a Avon deixou o povo achar o que quisesse". "Não consumam mais! Façam como eu fiz, joguei todos os meus batons fora. Se não serve para mim, não serve para mais ninguém! Decepcionada total com a Avon, porque é uma marca que está se deixando levar pela ideologia. A gente não pode mais expressar quem somos. E é aquilo: quem lacra não lucra".

Além disso, a artista completou: "Eu não me preocupo de perder contratos com marcas. Eu me preocupo de me perder para agradar alguma marca. Isso não pode acontecer. É isso que eu tenho a dizer para vocês. Quando uma marca toma uma atitude dessa, está reforçando o que fizeram comigo: racismo, preconceito velado".

Por fim, Jojo Todynho concluiu: "Estamos retrocedendo, regredindo para uma nova vida escravatória, sim! Porque se a pessoa não sabe respeitar sua opinião e caminhar com você mesmo você tendo um pensamento diferente da dela, qual é a ideologia? Que tipo de país estamos caminhando para ter? Querem nos escravizar e nos oprimir?".