Flávia Saraiva abre o jogo sobre seu status com MC Cabelinho

Flávia Saraiva decidiu abrir o jogo sobre o relacionamento com MC Cabelinho. Os dois geraram burburinhos na web de que estariam vivendo um affair, depois de serem flagrados juntos algumas vezes.

No entanto, em entrevista a uma repórter do Leo Dias, a ginasta foi questionada sobre o status da relação com o cantor, e o que achava das especulações de internautas. "Eu achei engraçado. A internet a gente sabe como funciona. A gente é amigo, 'tô' solteira. A gente se conhece há um tempinho já", revelou Flavinha.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Quando perguntou se tinha chance de virar romance ela não confirmou e nem negou". "Não convenceu muito, né?!" "Está igual a Mel Maia e Daniel no início".

Vale lembrar que recentemente, MC Cabelinho usou as redes sociais para fazer uma homenagem de aniversário para Flavinha. Ele compartilhou uma foto abraçado com a ginasta e escreveu: "Feliz aniversário, nossa monstra".

Contudo, a aproximação dos dois não para por aí. Flávia Saraiva e MC Cabelinho foram flagrados curtindo uma praia a sós, no início deste mês. Além disso, eles têm trocado flertes com comentários e emojis nas fotos publicadas nas redes sociais.

Vale ressaltar que desde o término do relacionamento com a cantora Slipmami, MC Cabelinho não se envolveu com ninguém publicamente. Eles assumiram o romance no final do ano passado e terminaram no início de 2024, em meio a rumores de traição por parte do funkeiro.