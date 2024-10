Hytalo Santos se pronuncia após briga em baile funk no Rio

Hytalo Santos usou as redes sociais para se pronunciar após se envolver em uma polêmica, no Rio de Janeiro. Ocorre que um vídeo do influenciador digital discutindo em um baile funk, no complexo da Penha, comunidade da zona norte da cidade, viralizou na web.

Contudo, diante dos burburinhos, ele explicou: "Fomos conhecer pontos turísticos no Rio de Janeiro, conhecemos um lugar maravilhoso, onde fui muito bem recepcionado, mas como em todo lugar maravilhoso, sempre tem alguma coisa que pode acontecer, só que eu tenho a vida exposta, então tudo aumenta".

Em seguida, Hytalo revelou: "Chegamos lá, pegaram um camarote pra gente, receberam a gente super bem, só que uma das meninas estava vestindo umas peças que chamava a atenção e atraiu muitos olhares. Uma moça começou a jogar gelo, jogar um outro negócio, e eu não tenho sangue de barata. Eu posso falar dos meus filhos, reclamar, mas não façam isso".

Além disso, o influenciador contou: "Cada camarote tinha o seu banheiro e ela, além de ter feito tudo o que já tinha feito com as meninas, teve uma hora que não deu bom. E eu fui chamar a atenção, ela não gostou, começou os xingamentos… Minhas meninas começaram, veio um rapaz chamar a atenção, eu também chamei a atenção dele, e deu no que deu".

Por fim, Hytalo Santos disse: "Rolou uma ‘jogação’ de bebida… Pra quem achou que eu estava careca, sinto muito, não foi dessa vez. Eu achei que estava lacrando, quem jogou gelo, levou gelo, quem jogou bebida, tomou bebida, aí o que aconteceu? Fui embora, quando eu estava perto da porta do carro, me pega uma voadora, eu fui no chão. Quando caí, teve gente que ainda filmou um pedaço, foi muito rápido".