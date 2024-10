Gisele Bündchen está à espera do terceiro filho, afirma revista

Bebê a bordo! Ao que tudo indica, Gisele Bündchen está esperando seu terceiro filho, fruto do relacionamento com o lutador Joaquim Valente. A notícia da nova gestação da modelo foi revelada nesta segunda-feira através da revista americana "People".

Desde o retorno do Victoria’s Secret Fashion Show, no dia 15 deste mês, as especulações da gravidez de Gisele se intensificaram nas redes sociais. Apesar dela não participar do desfile, a modelo foi flagrada durante um passeio, ao lado de Joaquim Valente, com uma barriguinha característica de grávida, segundo fãs.

No entanto, a fonte ouvida pela revista ainda deu detalhes sobre a relação da brasileira com o lutador. Durante a entrevista, a pessoa ouvida revelou: "Gisele e Joaquim estão muito felizes com este novo capítulo de suas vidas e ansiosos para construir um ambiente de paz e amor para toda a família".

Vale ressaltar que Joaquim Valente tem 35 anos e é professor de boxe. Além disso, a modelo brasileira tem outros dois filhos, Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11. Os adolescentes são frutos de seu antigo casamento com Tom Brady.

Contudo, após a notícia tomar conta da internet, a assessoria da artista se pronunciou, através de uma nota enviada à revista Quem. "Gisele não vai dar nenhuma declaração, mas a gravidez está confirmada", revelou.