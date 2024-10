Duda Guerra revela como é ser nora de Angélica e Luciano Huck

Duda Guerra tem ganhado destaque na web após assumir seu relacionamento com Benício, filho de Angélica e Luciano Huck. A influenciadora revelou, nesta segunda-feira (28) detalhes sobre o namoro dos dois, que começou há 6 meses.

Durante entrevista ao jornalista Leo Dias, Duda contou como os dois se conheceram: "Foi por meio de amigos, a gente tinha vários amigos em comum e nos conhecemos resenha, festinhas de amigos. A primeira vez que a gente se conheceu foi há dois anos, mais ou menos". ;

Além disso, a influenciadora digital revelou como é o relacionamento com os sogros, Angélica e Luciano Huck. "Eles são super atenciosos, carinhosos. Sempre me receberam muito bem e eu sempre me senti muito acolhida com eles lá".

Vale ressaltar que o casal comemorou mais um mês juntos recentemente, com direito a jantar romântico à luz de velas. Duda aproveitou a oportunidade para se declarar ao parceiro: "Mais um mês sendo a menina mais sortuda do mundo de ter você comigo. Te amo demais, amor, você é meu príncipe. Quero passar a vida toda do seu lado. Obrigada por me fazer tão bem, que nosso amor continue crescendo cada dia mais".

Contudo, Benício não ficou para trás e retribuiu o gesto da amada. O filho de Luciano Huck também se declarou através das redes sociais. "Mais um mês ao seu lado. Meu amor por você cresce mais a cada dia. Feliz seis meses meu amor, Te amo!".