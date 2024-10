Tom Brady solta indireta após suposta gravidez de Bündchen ser divulgada

O Tom Brady fez a sua primeira publicação desde que a gravidez da sua ex-mulher Gisele Bündchen foi anunciada ao público. Em seu perfil do Instagram, o ex-jogador de futebol americano, compartilhou uma suposta indireta após citar o trecho de uma música que fala sobre recomeços, amor e crianças.

Entretanto, o atleta usou a imagem da natureza para ilustrar a reflexão. Com a foto de um pôr do sol em meio às árvores, a letra da música citada por Brady dizia: "Oh, espelho no céu, o que é o amor? Será que a criança no meu coração pode se erguer?”, escreveu ele.

Durante os 13 anos de relacionamento, Tom Brady e Gisele Bündchen tiveram dois filhos, Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11 anos. Segundo a imprensa internacional, o casamento chegou ao fim após o atleta aposentado decidir jogar mais uma temporada da NFL (Liga de Futebol Americano).

Nas redes sociais, Brady foi bastante criticado pelos internautas. "Se case com a profissão agora meu anjo", disse um usuário. "É isso que nós mulheres temos que fazer! Seguir a vida! Ela parou de desfilar pela família, mudou de cidade por ele. Fez tudo que estava ao alcance dela e quando ela pediu para ele se aposentar, ele não se aposentou", disparou outro. "Preferiu o trabalho", opinou mais um.

Vale lembrar que a gravidez foi confirmada pela revista People, na segunda-feira (28). "Gisele e Joaquim estão felizes com esse novo capítulo em suas vidas e ansiosos para criar um ambiente pacífico e amoroso para toda a família", declarou uma fonte à revista.