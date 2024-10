Separação de Harry e Megan é "questão de tempo", aponta escritor

As especulações envolvendo uma possível separação entre o príncipe Harry e a Meghan Makle têm tomado proporções ainda maiores nos últimos dias. De acordo com o especialista em assuntos da realeza, Hugo Vickers, o fim do casal seria uma “questão de tempo”.

Entretanto, em maio do ano passado, surgiram os primeiros rumores de que o príncipe Harry e Meghan Markle poderiam estar próximos do divórcio. Porém, quase um ano e meio depois, os duques continuam firmemente casados.

Durante uma entrevista ao "The Mirror", o especialista, Hugo Vickers, destacou que Meghan Markle tem um “longo histórico” de interromper vínculos com pessoas, familiares e amigos com quem tenha uma forte relação afetiva e grau de parentesco, como o pai, Thomas Markle, e até mesmo amigas mais íntimas.

“Ela tem um padrão de cortar pessoas da sua vida. Então, quem será o próximo? Acho que, inevitavelmente, o príncipe Harry. Vai chegar o dia em que ela vai perceber que não precisa dele”, disse Hugo Vickers.

Além disso, o escritor citou dois fatores que poderiam ser o estopim para que haja brigas entre o casal: uma polêmica entrevista que eles concederam à apresentadora Oprah Winfrey em março de 2021, e uma autobiografia do príncipe, lançada em janeiro do ano passado, ressaltando que ele “não teria existido sem Meghan”.