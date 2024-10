Ivete Sangalo é contratada por marca que dispensou Jojo Todynho

A Ivete Sangalo é a mais nova garota propaganda da Avon. Devido uma polêmica envolvendo Jojo Todynho, a marca de cosméticos elegeu uma nova embaixadora. Conhecida pelo seu carisma e alegria, a cantora baiana conquistou o posto da funkeira e vai tentar 'limpar' o nome da marca após a confusão.

“Fiquei muito feliz com o convite. A Avon entende a fundo a essência da mulher brasileira, valorizando e democratizando a beleza para todos. E mais do que isso, é uma empresa que tem como caráter a democratização da oportunidade, em uma verdadeira rede de apoio, que vai para além do consumo, faz com que sejam independentes. É uma transformação da realidade”, celebrou Ivete.

Para quem não acompanhou, desde que Jojo Todynho fez uma live no último dia 15 de setembro em seu perfil no Instagram, onde assumiu o seu posicionamento político, a marca "perdeu o interesse" de mantê-la como garota-propaganda de uma de suas linhas de batons.

Jojo Todynho se pronuncia sobre parceria com Avon

Entretanto, Jojo se pronunciou e destacou que continua com a parceria até dezembro deste ano: "Bom, pelo que eu sei, gente, o meu contrato só acaba 29 de dezembro. Obviamente não será renovado. E a Avon não ia cancelar o contrato comigo porque eles não vou pagar essa rescisão milionária, né?"

"Então eles vão pagar até dezembro. Bom, o que eu sei é que a Contigo! entrou em contato com eles. Isso foi a explicação que eles deram, tá? E eles não falaram nada, não se manifestaram. Desde quando eu renovei esse contrato, que foi ano passado ou começo desse ano, não me lembro, eu já sabia que o contrato só seria de desse ano, ano que vem não ia ter, entendeu?", disse ela.

Por fim, a cantora ressaltou que não houve descarte da sua imagem. "Então assim, não houve descarte nenhum, tá? Mas é bom para vocês entender também que a Avon deixou o povo achar o que quisesse, né dona Avon?", concluiu ela.