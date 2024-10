Caio Blat assume que recorreu a psiquiatra para lidar com divórcio

O Caio Blat assumiu que precisou recorrer a um psiquiatra para conseguir lidar com o divórcio. Durante a sua participação no programa "Sábia Ignorância", da jornalista Gabriela Prioli, no canal GNT, o artista afirmou que com o fim do casamento acreditou que a sua vida teria chegado ao fim.

Entretanto, Caio explicou qual a sensação de um término. “É um buraco muito grande. Muito próximo da morte. É uma sensação de que não vai ter volta. Já tive crise de pânico, já tive surto psicótico. Com o fim do casamento, achava que havia acabado a minha vida. É muito difícil segurar”, lembrou ele.

Na sequência, ele dividiu uma experiência que viveu entre o trabalho e a vida pessoal. “Estou lembrando de uma situação. Fiz um filme de amor no meio de uma separação e ficava caído num canto, no chão, chorando", iniciou ele.

"Teve uns dois ou três dias que eu não conseguia levantar da cama. Eu causei um transtorno para a produção. Precisei de apoio psiquiátrico. Numa emergência você precisa de um apoio químico, profissional também. Estava completamente exposto, à flor da pele”, revelou.

Vale lembrar que, a vida amorosa do famoso é bem movimentada. Ele já foi casado com Ana Ariel, de 2001 a 2004, com Maria Ribeiro, de 2007 a 2017, e o mais recente foi o casamento aberto com Luisa Arraes, com quem estava junto há sete anos e terminou na última semana.