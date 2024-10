Vanessa Lopes vai às lágrimas ao expor rosto tomado por espinhas

"Tadinha!" A Vanessa Lopes foi às lágrimas ao mostrar o rosto repleto de marcas profundas de espinhas, na última segunda-feira (28). Enquanto tentava gravar uma das suas produções diárias para as redes sociais, a influenciadora desabou no choro por não conseguir se maquiar.

Em seu perfil do Instagram, Vanessa desabafou com os seus seguidores e filmou as marcas deixadas pelas inflamações. "Gravando um vídeo para mostrar como está [o rosto]. Se eu pudesse escolher, não sairia de casa, mas não tem como", iniciou ela.

"Eu já tinha planejado gravar uma maquiagem artística do 'Beetle Juice', mas como maquia essa cara, entendeu? Eu acho que esse é o vídeo mais sincero que estou fazendo até agora referente a esses problemas com acne", disse ela.

Na sequência, a jovem lamentou por não conseguir ter forças para ajudar pessoas que passam pelo mesmo problema. "Como eu posso dar forças para alguém, se nem eu mesma tenho forças, gente. Nem eu consigo lidar com isso aqui", lamentou ela.

Além disso, Vanessa ressaltou que as pessoas comentam sobre o que poderia estar causando o problema sem ao menos serem especialistas na área. Ela ainda frisou que os seus médicos sabem a razão das inúmeras acnes. "Não tem o que fazer. Para que quê fantasia de Halloween se eu estou o próprio monstro?", finalizou ela.