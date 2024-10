Simone sobre fase sem Simaria: "Momento mais especial da minha carreira"

Simone Mendes abriu o jogo e falou sobre a nova fase da carreira. Ela, que fazia dupla com a irmã Simaria, agora segue os passos de uma carreira solo e garante que está em uma das melhores fases de sua vida. A cantora lançará um novo DVD em breve, nomeado como 'Contando Sua História 2'.

No entanto, em entrevista ao BNews, a sertaneja revelou: "Estou vivendo a melhor fase da minha carreira, com muitas bençãos e conquistas [...] com certeza vivo o momento mais especial da minha carreira. Muito coração é só gratidão".

Além disso, Simone falou sobre como se sente por representar o nordeste, em um novo projeto sertanejo da TV Globo. "Você não imagina o orgulho que tenho por ser baiana. Eu amo tanto o meu nordeste, o público caloroso, que sempre me recebe com tanto carinho. Sou privilegiada por ter nascido em uma terra tão maravilhosa".

Contudo, ela ainda acrescentou: "Foi muito especial [receber o convite]. E, esse projeto vem para abrilhantar ainda mais esse momento que estou vivendo. Eu e as meninas já estamos alinhadas, o repertório está lindíssimo. Tenho certeza que o público vai amar".

Vale lembrar que Simone e Simaria eram conhecidas pelo público como "As Coleguinhas". As irmãs decidiram dar fim a dupla sertaneja em agosto de 2022. Na época, Simaria contou que iria cuidar da voz e da família durante o afastamento dos palcos. Mas burburinhos de que as duas se desentenderam tomaram conta da web.