Virginia abre o jogo sobre seu tratamento contra alopecia

Virginia Fonseca usou as redes sociais, nesta terça-feira (29), para mostrar os efeitos da alopecia no seu couro cabeludo. A influenciadora sofre com a doença genética que foi descoberta no início deste ano e teve piora no quadro clínico após ser duramente criticada no lançamento de uma base da sua marca.

Em um vídeo publicado no Instagram, Virginia mostrou os novos fios de cabelo crescendo e contou: "Na época da [polêmica da] base eu tive três buracos de alopecia na cabeça. Esse cabelinho mais curtinho é o que está crescendo".

No entanto, ela ainda disse: "Eu já falei para vocês que eu tive alopecia! E esse cabelinho mais curtinho aqui atrás é o cabelo da alopecia. Ele cresceu, entendeu? Não é corte químico, não! É da alopecia. E já está crescendo, graças a Deus! Já está desse tamanho".

Por fim, a esposa de Zé Felipe declarou: "Já cresceu muito!". Contudo, logo em seguida a influenciadora ainda desabafou: "Mas alopecia, amores... Tive três buracos na cabeça na época da base [da polêmica com a maquiagem]".

Vale lembrar que Virginia lançou uma base da sua marca, em março de 2023, no valor de R$ 199. Na época, o produto prometia uma série de benefícios, como prevenir o envelhecimento precoce e reduzir a oleosidade. No entanto, diversos influenciadores fizeram uma resenha negativa da funcionalidade da base, além de vários internautas criticarem o preço da maquiagem.