Tatá Werneck deixa João Guilherme em saia justa no Lady Night

João Guilherme abriu detalhes sobre sua vida amorosa, durante entrevista a Tatá Werneck, para o programa Lady Night. O filho de Leonardo, que está atualmente namorando a Bruna Marquezine, precisou relembrar de relacionamentos passados durante uma dinâmica.

No programa, o influenciador aceitou que um detector de mentiras analisasse suas respostas durante a entrevista. A atriz então questionou se João Guilherme estava apaixonado e ele declarou: "Estou apaixonadíssimo".

Contudo, em outro momento, Tatá Werneck quis saber: "Você pensa em se casar novo?". Em seguida, o influenciador contou: "Penso muito. Por mim, eu já estava arrumando com a minha amada para estar casando".

Além disso, a apresentadora perguntou se o influenciador tinha um bom relacionamento com as ex-namoradas e João Guilherme disse que não. No entanto, a atriz ainda questiona se o filho de Leonardo voltaria a namorar com Jade Picon, mas ele nega também.

Vale lembrar que João Guilherme já viveu relacionamento com algumas famosas, como Larissa Manoela e Jade Picon. No entanto, ele já teve um affair com outros nomes conhecidos, a começar pela Gkay, Viih Tube, Bianca Andrade (Boca Rosa), Luísa Sonza, Any Borges, Flavia Pavanelli, Mariana Rios, Vanessa Lopes, Duda Reis e Yasmin Brunet.