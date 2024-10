Gisele Bündchen é atacada por fãs de Tom Brady após confirmar gravidez

Grávida do terceiro filho, Gisele Bündchen está sendo atacada nas redes sociais por fãs de seu ex-companheiro, Tom Brady, com quem ela tem 2 filhos. Isso porque internautas encontraram uma publicação antiga da modelo, onde ela aparece ao lado do atual companheiro, quando ainda estava casada com o jogador americano.

Ocorre que, no vídeo compartilhado em fevereiro de 2022, Gisele aparece treinando luta com o professor de Jiu-Jitsu Joaquim Valente, seu atual companheiro, de quem está à espera de um bebê. Eles teriam se conhecido em 2020.



Contudo, nas redes sociais, internautas escreveram: "Talvez foi aí que tudo começou mesmo e ela preferiu se separar". "Tudo que começa errado, termina errado". "Boa sorte com seu próximo divórcio, Gisele". "Que decadência".

No entanto, outros disseram: "Engraçado que ele traiu ela com a babá e ninguém fala nada". "Ele meteu chifre nela com a babá, e ninguém falou nada, né?" "Se ela fez mesmo, foi apenas recíproco". "Se fosse ao contrário, estavam enaltecendo o homem".

Vale lembrar que assim que anunciou a separação de Tom, Gisele foi questionada durante uma entrevista se havia traído o jogador e revelou: "Isso é mentira. Ninguém sabe o que realmente acontece entre duas pessoas, apenas as duas pessoas no relacionamento". "Isso é algo que acontece com muitas mulheres que são colocadas como culpadas quando têm coragem de abandonar um relacionamento doentio e são rotuladas como infiéis. Elas têm que lidar com suas comunidades e tem que lidar com a família. É claro que para mim isso é pouco amplificado".

