Sidney Magal perde mansão milionária após ataque de cães a entregador

Sidney Magal perdeu sua mansão, localizada na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, após o imóvel ser leiloado por mais de R$ 2 milhões. Isso porque o cantor perdeu um processo judicial que se arrastava por quase 30 anos.

No entanto, tudo começou com um acidente envolvendo um entregador de jornal, em 1994. José Alberto de Souza estava na frente do imóvel quando foi surpreendido ao ser atacado pelos cães do cantor, um Pastor Alemão e um São Bernardo.

Contudo, o grave incidente gerou uma lesão na perna do trabalhador, que teve diversas complicações com infecções recorrentes. Quando foi atacado pelos cachorros, José Alberto tentou fugir e se jogou em um canal de esgoto, na tentativa de se livrar dos cães.

Apesar disso, cerca de um ano após a tragédia, a Justiça ordenou que Sidney Magal pagasse uma indenização ao entregador, no valor de trinta salários mínimos, na época. Porém, como o cantor não fez o pagamento, a mansão dele foi levada a leilão por R$ 5 milhões, inicialmente.

Além disso, Sidney ainda tentou vender o imóvel, mas o Tribunal de Justiça colocou a casa em penhora. Demorou para que aparecessem compradores interessados. Mas há cerca de 8 anos atrás, uma pessoa arrematou a mansão por R$ 2 milhões, e, agora, a residência foi oficialmente vendida para um novo proprietário, segundo o jornalista Lo Bianco.