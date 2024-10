Ana Castela grava novela no SBT e causa má impressão nos bastidores

Recentemente, Ana Castela esteve circulando nos bastidores do SBT, devido a sua participação na novela “A Caverna Encantada”. Mas, ao contrário do que a boiadeira demonstra em público, sua presença no local não foi muito bem vista. Ocorre que, nos bastidores, fontes da coluna revelaram que ela foi bem ‘nariz em pé’ e não fez muita questão de ser a simpática que costuma demonstrar ser em frente às câmeras.



Além disso, a cantora foi o tempo todo vetada por sua assessora de dar atenção à parte do elenco da novela infantojuvenil, deixando alguns artistas e funcionários bem frustrados. A atitude de Ana Castela surpreendeu esta colunista, visto que a jovem sempre se mostrou receptiva com todos. Vai ver a cantora não estava num dia bom...



A participação de Ana Castela na novela “A Caverna Encantada” marca a estreia da sertaneja como atriz. De acordo com a assessoria do SBT, Ana interpretará uma personagem que faz aparições em mais de uma cena da novela, a depender das “condições do tempo”.



Antes desta novela infantojuvenil, Ana Castela chegou a fazer uma participação como cantora na novela “Terra e Paixão”, da TV Globo. Ela cantou a trilha sonora da novela ao lado de Chitãozinho e Xororó.