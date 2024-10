Ary Mirelle é detonada ao negar acusação de barrar amigos de João Gomes

Ary Mirelle se pronunciou após a polêmica de que teria proibido a entrada de amigos de infância do seu marido, na cerimônia do seu casamento A influenciadora e João Gomes se casaram na semana passada, no Castelo de Brennand, no Recife.

Contudo, no vídeo de esclarecimento compartilhado nas redes sociais, Ary explicou: "Não sei de onde tiraram essa ideia. O casamento teve duas listas [de convidados], fiz a minha lista, e João fez a dele. Teve muita gente que a gente convidou até para ser padrinho que não conseguiu ir por causa da agenda e convidados amigos da gente que não conseguiram ir".

Além disso, ela revelou: "Fiz a minha lista, João fez a dele, a família dele fez a lista dele. Ele colocou as pessoas que queria, e eu coloquei as pessoas da minha família e meus amigos. Foi desse jeito, não mexi na parte dele, e ele não mexeu na minha".

Vale lembrar que circularam burburinhos na web de que amigos de infância e até mesmo familiares do cantor teriam ficado de fora da lista de convidados do casamento. Além disso, parece que a decisão teria partido de Ary e João Gomes apenas teria concordado.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Acho que ela está mentindo. Não vi verdade". "Tão natural quanto a luz do dia". 'Rapaz, o João é mandado mesmo pela mulher". "Vixiii, ela não falou nada com nada e ainda gaguejou".