Antonia Fontenelle critica métodos de Virginia: "me abala profundamente"

Antonia Fontenelle não economizou nas críticas à influenciadora Virgínia Fonseca durante entrevista a um podcast. Isso porque Fontenelle abordou o alto valor gasto por Virgínia em uma bolsa de luxo, estimada em meio milhão de reais, o que, segundo ela, é um comportamento questionável diante da realidade social brasileira.

No entanto, durante a conversa, Antonia Fontenelle destacou a pressão para que influenciadores sigam agendas de divulgação, mesmo em momentos delicados, como o pós-operatório. "Sai da sala de cirurgia, vai pro quarto e ela já tava fazendo jogos online. Por que tem que cumprir uma agenda?" questionou Fontenelle, ao se referir à dedicação de Virgínia às redes sociais e contratos publicitários.

Além disso, ela ainda afirmou acreditar que o sucesso financeiro da influenciadora é inflado e comparou as estratégias de marketing da brasileira com as das Kardashians, conhecidas por promover uma imagem de riqueza e ostentação.

Por fim, Antonia também abordou o impacto que tal ostentação pode ter em um país com altos índices de pobreza. Para ela, o comportamento de Virgínia contrasta com a realidade de muitos brasileiros que lutam diariamente para garantir o básico. "Num país assolado pela miséria do jeito que estamos… Isso me abala profundamente", declarou a atriz.