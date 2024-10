Grávida denuncia Letícia Spiller e equipe após quase ser expulsa de elevador

Hannah Barros usou as redes sociais para contar que viveu uma situação desconfortável envolvendo a atriz Letícia Spiller, em um shopping de João Pessoa. Grávida, a influenciadora conta que foi expulsa do elevador, junto ao marido, para que a artista pudesse entrar.

No relato publicado no Instagram, a influenciadora conta: "Estou até agora tentando digerir. Estávamos nós descendo o elevador, depois do aniversário... estava tendo uma estreia de um filme só para convidados. A estreia do filme 'Inexplicável', com Letícia Spiller como protagonista. Mas inexplicável foi o que a gente passou. Entramos no elevador e fomos descer para o subsolo. De repente, o elevador para no térreo, e quem a gente vê? Um rapaz, uma moça do lado e Letícia Spiller, mas vocês não acreditam no que aconteceu. Sabe o que eles disseram? Desçam do elevador".

Contudo, Hannah acrescentou: "A gente se olhou... eu pensei que o elevador estava caindo, que estava tendo problema. E eles (que estavam com a atriz) disseram: vocês precisam descer, é sério. Para o elenco subir. E ela (Letícia) lá, bem pomposa. Detalhe, eu grávida, dois idosos, uma criança de colo, e uma criança pequena, e mandaram a gente descer do elevador".

Entretanto, a influenciadora rebateu: "A gente vai ficar, é sério também. E eles disseram: não, vocês têm que sair pra ela subir. Aí minha mãe disse: como é? Tem uma grávida aqui e dois idosos". A equipe da atriz então respondeu: "Desçam então". "Então quer dizer que se não tivesse grávida, crianças e idosos, teríamos que descer do elevador para a atriz entrar?", questionou Hannah.

Por fim, Hannah Barros revelou: "Gente, eles estavam prendendo o elevador, dizendo que estava em manutenção...porque a princesa não podia subir de escada, porque tinha que ter o elevador livre para ela. E a gente no elevador fez o quê? Não, não vamos descer (sair do elevador). E ela (Letícia) não se manifestou, ela não falou nada. Ela ficou calada, como se aquilo fosse super normal".