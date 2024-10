Regina Volpato fala sobre ser substituta de Ana Paula Padrão no Masterchef

Ao que tudo indica, Regina Volpato deverá assumir o comando do MasterChef Brasil, após a saída de Ana Paula Padrão, que chegou ao fim do contrato com a Band. A apresentadora ocupava a posição há pelo menos dez anos, desde a primeira edição do programa.

No entanto, em meio a tantos burburinhos, Volpato abriu o jogo sobre a possibilidade de ser a substituta de Ana Paula, durante entrevista ao jornalista Arthur Pires. "O povo quer me ver trabalhando, né?". "Tenho projetos incríveis para minhas redes em 2025 e ainda não posso contar", disse.

Contudo, vale ressaltar que Regina Volpato anunciou sua saída do SBT em outubro deste ano. Apesar disso, ela deve permanecer na emissora até o final do contrato, que está previsto para encerrar em dezembro de 2024.

Além disso, a Band se pronunciou sobre a saída de Ana, através de nota: "Em comum acordo com a Band, Ana Paula Padrão termina seu contrato e encerra sua jornada no MasterChef Brasil no final deste ano. A jornalista foi fundamental para o sucesso da atração, que foi ao ar pela primeira vez em setembro de 2014, popularizando a gastronomia no país".

Ana Paula Padrão também comentou sobre sua saída: "Vivi os melhores 10 anos da minha vida no MasterChef e tive o privilégio de ver um produto de entretenimento mudar a forma como o brasileiro se relaciona com a comida e fazer parte desse processo (...) Só tenho a agradecer tanto à equipe, que tão competentemente produz o programa, quanto à Band pela ousadia de fazer essa aposta". "Deixo esse programa maravilhoso com o coração apertado para dar atenção a outro lado meu: de empresária, na área de educação. Em breve, vou contar mais sobre isso".