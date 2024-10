Jornalista diz que Cintia Chagas sentia atração por Zoe Martinez

Após vir a tona a informação de que o casamento de Cíntia Chagas e Lucas Bove começou a desandar porque a influenciadora se incomodou com a aproximação do ex-marido com a vereadora Zoe Martinez, uma nova polêmica trouxe o nome do ex-casal aos assuntos mais comentados da web.

Ocorre que, segundo o jornalista Felipeh Campos, o verdadeiro incômodo de Cíntia teria sido motivado por ciúmes não só do companheiro. "De acordo com informações que recebemos, os ciúmes que a Cíntia sentia não era tanto do Lucas, que ela sentia muito mais ciúmes da própria Zoe", revelou.

Além disso, o comunicador completou: "Uma espécie de desejo. Ela tinha uma espécie de atração pela Zoe Martínez e isso é uma história que estava mal resolvida, principalmente, entre as duas". Vale lembrar que a polêmica entre Zoe e Lucas aconteceu em 2023.

Na época, os dois saíram para jantar no mesmo local, a convite do partido e na ocasião, Lucas Bove compartilhou uma foto ao lado da moça. Cíntia não gostou e reclamou. "Não gostei. Acabei de ver. Exagerado. Não é sua amiga. Apaga. Parece provocação para mim. Não gostei mesmo. Diz que deu pau no celular, mas apaga", disse.

Contudo, o deputado estadual advertiu: "Ah, amor. Não tem como apagar". E a influenciadora insistiu: "Pode apagar". "Não começa. Tirei com todos. Não vou apagar. Não começa". "Não viaja. Para com isso", pondera Lucas. Mas Chagas declara: "Você não abraça ninguém assim. Ninguém. Nunca vi. Apaga".

As polêmicas envolvendo o término do casamento da influenciadora Cintia Chagas e Lucas Bove parecem longe de acabar. Recentemente, o colunista Paulo Cappelli, do Metrópoles, revelou que quando ainda era casada, a professora de português teria se incomodado com uma foto do político abraçado com a vereadora eleita Zoe Martinez.