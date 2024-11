Ana Furtado retorna ao SBT após 26 anos e celebra

A Ana Furtado surpreendeu os fãs após confirmar o seu retorno para o SBT. A famosa decidiu explorar novos horizontes e marcou sua presença na emissora pela primeira vez, na última quarta-feira (23), depois de 26 anos.

Nas redes sociais, a apresentadora manifestou a sua alegria em poder estar na casa do eterno Silvio Santos. Nos stories de seu Instagram, a apresentadora exibiu aos seguidores como foi seu dia e confessou ter quebrado a cabeça.

“Terminei aqui minha participação no Jogo das Três Pistas, e gente, é difícil. Em casa é fácil, moleza, mas ali na hora, ao vivo, com plateia, oponente na sua frente, é difícil. Mas eu fiz uma bagunça, acho que a Patrícia [Abravanel] nunca mais vai me convidar pra vir aqui no SBT”, iniciou.

Na ocasião, Furtado relembrou a última vez em que esteve em São Paulo para aparecer na empresa fundada por Silvio Santos (1930 – 2024). “Lindo! Adorei ter vindo aqui. Voltado, eu não vinha aqui desde 1998, olha só“, disse Ana Furtado.

Durante uma entrevista no podcast PodDelas, Ana chegou a falar sobre como se sentia na TV Globo. “Não me fazia bem, eu não tinha protagonismo, eu não estava fazendo coisas que eu gostaria de fazer. Eu fiquei 28 anos fazendo o que tinha para fazer, mas não era necessariamente o que eu queria e gostava de fazer”, frisou ela.