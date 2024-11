Grávida, apresentadora da Band é internada na UTI

"Que fique bem logo!" A ex-apresentadora da Band, Lucilene Caetano, foi diagnosticada com Influenza B, pneumonia bacteriana e derrame pleural. Grávida do quarto filho, a ex-voz do Esporte Interativo está internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), desde o último sábado.

Nas redes sociais, a jornalista contou em detalhes sobre o seu estado de saúde. "Esse não é o tipo de publicação que gosto de fazer, mas sei que devo uma satisfação a vocês que me acompanham. Acabei ficando dias sem postar nada, pois estou na UTI, ou melhor, estamos! Eu e minha filha que trago no ventre", relatou Lucilene.

"Não sei quando teremos alta. Sem previsão por enquanto. Só espero sair daqui bem e curada disso tudo que chegou tão de surpresa. Um vírus, uma bactéria, um derrame pleural… nada que eu imaginava ou esperava. Nunca havia sido internada por doença, exceto uma vez para cirurgia do câncer de tireoide em 2017 e em outra ocasião por um furúnculo, que se tornou abscesso".

A jornalista ainda relatou sentir medo de morrer. "Já chorei muito, com medo de morrer e deixar meus filhos pequenos e meu marido sem mim. Tenho muita fé, mas o medo vem com força e as lágrimas descem sem cessar", afirmou Lucilene.

Em nota, a maternidade São Luiz Star atualizou o quadro de saúde da jornalista. "A senhora Lucilene Caetano, 40 anos, encontra-se internada na Maternidade São Luiz Star, da Rede D'Or, em virtude de uma pneumonia. A paciente está com 16 semanas de gestação. O bebê está bem. A paciente segue estável, tomando antibiótico endovenoso. Respira espontaneamente e está realizando fisioterapia respiratória", diz a nota assinada pela nefrologista e intensivista Mariza Silva Ramos Loesch.