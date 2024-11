Rafaella Santos e parça de Neymar curtem evento com Amanda Kimberly

Rafaella Santos apareceu em um registro que deu o que falar nas redes sociais. Em uma foto divulgada no Instagram, a irmã de Neymar surge ao lado de Amanda Kimberlly, mãe da filha caçula do jogador e de Jota Amâncio, amigo do atleta.

No entanto, o registro foi feito durante durante o Grande Prêmio de Fórmula 1, em São Paulo. Vale ressaltar que tanto Rafaella Santos, como Jota Amâncio são padrinhos de Helena, filha de Neymar com a modelo.

Ocorre que o relacionamento de Amanda Kimberlly com a família do jogador é bastante amigável, diferente do que acontece com a atual namorada do atleta e mãe de Mavie, Bruna Biancardi. A modelo é amiga pessoal de Rafaella Santos.

Vale lembrar que recentemente, Bruna e Amanda trocaram farpas na web. Tudo começou quando Kimberly curtiu um comentário polêmico de uma internauta que dizia: "Mas eu teria receio e deixar minha filha perto de uma mulher assim. Nítido o incômodo com a Helena".

Contudo, após um burburinho se instalar por conta disso, Biancardi se pronunciou: "Que pena que ela pensa dessa forma, e que pena que ela nunca me procurou para conversar, já que tem tanto pra falar". "Esse tipo de rivalidade é incabível e não deveria ser alimentado".