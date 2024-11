Kamila Simioni é detonada na web ao mostrar resultado de harmonização facial

Kamila Simioni foi criticada nas redes sociais esta semana, ao mostrar o resultado de um procedimento estético que realizou. Isso porque o rosto da influenciadora ficou bastante inchado após se submeter a hialuronidase.

No entanto, a Coluna Mariana Morais procurou a ex-Fazenda para entender melhor o que aconteceu. "Eu estou fazendo aquele processo que hialuronidase. Eu procurei esse médico, que é o dr. Márcio Ferro, em São Paulo, porque eu tava insatisfeita com algumas coisas no meu rosto, devido ao emagrecimento que eu tive muito rápido", explicou.

Em seguida, a influenciadora revelou: "Eu perdi 12kg em 45 dias, mas meu objetivo era esse, e fiquei com algumas coisas a ajustar no rosto. Porém, quando eu fui no consultório dele, ele falou assim: 'olha, no seu rosto, não tem nada pra gente arrumar. Seu rosto é lindo, está bonito, seu nariz está legal, mandíbula legal, só a sua boca que está um pouco grande para o seu rosto'".

Contudo, Kamila Simioni ainda contou: "Aí ele me indicou tirar a boca, para gente ver como ficaria minha boca sem o preenchimento. E, se fosse o caso, preencher novamente depois de forma natural. Porém, eu tirei o preenchimento e gostei da boca natural, foi isso até então que a gente fez".

Por fim, ela acrescentou: "Aí eu volto agora em dezembro, para ele ajustar algumas coisas, que é botox. Eu faço preventivo a cada três, quatro, cinco meses. Porém, ele quer tirar tudo do meu rosto para fazer de uma forma mais natural e harmônica. Mas até então, aquele vídeo que viralizou hoje foi só sobre essa retirada do preenchimento labial".