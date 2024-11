Lexa tem doença autoimune que pode afetar gravidez; entenda

Lexa está a espera do seu primeiro filho, fruto do relacionamento com Ricardo Vianna. A cantora e o noivo descobriram no último domingo (03), que serão pais de Sofia. No entanto, a artista precisará ter cuidados redobrados durante a gestação por ser diagnosticada com uma doença autoimune.

Ocorre que em setembro de 2023, Lexa revelou, durante entrevista ao mesacast PodPeople, da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, que foi diagnosticada com Tireoidite de Hashimoto. A condição autoimune faz com que os anticorpos ataquem as células tireoidianas.

Na época, a cantora explicou como descobriu a doença. "Fui fazer uns exames que minha ginecologista pediu. E aí eu descobri que eu tenho uma doença chamada tireoidite de Hashimoto. Percebi algumas coisas, mas o esquecimento era o pior de todos", disse.

No entanto, a artista ainda desabafou sobre como reagiu ao descobrir que tinha essa condição de saúde: "Quando recebi o diagnóstico, fiquei muito triste. Ninguém quer ter uma doença autoimune". Acontece que em um período da gestação, o bebê depende dos hormônios da mãe, e a alteração pode trazer complicações para saúde do feto.

Contudo, a médica Ana Beatriz Barbosa explicou: "Qualquer coisa incha mais, retenção de líquido. É uma batalha. É chato, dá um pouquinho de depressão, você fica mais lenta e começar a ter mais autocrítica. Baixa um pouquinho o tesão. Pode ficar com unha mais quebradiça, queda de cabelo... Muita mulher tem e não sabe".