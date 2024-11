Mirella Santos se forma em medicina após manter faculdade em segredo

Mirella Santos, das Gêmeas Lacração deixou os fãs surpresos, nesta terça-feira (05), ao revelar que se formou em medicina. A influenciadora explicou que estudou durante 6 anos para profissão mas preferiu guardar segredo.

No relato feito através das redes sociais, Mirella compartilhou uma foto do seu vestido de formatura e contou: "Foram 6 anos. Foi difícil... queria desistir, pensei em largar tudo. Mas era isso que eu queria pra minha vida, se vou seguir a área eu ainda não sei".

No entanto, a influenciadora ainda revelou: "Eu preferi meio que 'esconder' isso. Brincava aqui, tirava onda, mas foi uma parte da minha vida que eu preferi manter de forma discreta até tudo dar CERTO. É o grande dia que decidi compartilhar com vocês de verdade".

Nas redes sociais, internautas escreveram: "De influenciadora a futura médica, o plot twist do ano!" "Chocado que a Mirella Santos fez faculdade de medicina esse tempo todo caladinha e só soltou hoje no dia da formatura".

Vale lembrar que Mirella fez parte do trio, MC Loma e as Gêmeas Lacração, junto a sua irmã Mariely Santos. Elas viralizaram em 2018 com a música "Envolvimento". Desde então ganharam muita visibilidade na web.