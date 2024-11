Gabi Brandt quebra o silêncio sobre rumores de casamento com Saulo

Gabi Brandt usou as redes sociais para se pronunciar após ser questionada por um fã se realmente iria se casar no próximo ano com seu ex-companheiro, Saulo Poncio. Os dois têm três filhos juntos, Davi, de anos, Henri, de 3 e Beni, de 1.

A influenciadora abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e um internauta: "Vai casar mesmo?". No entanto, Gabi rebateu: "Não. Inclusive, eu acho muito engraçado que toda vez que tem qualquer polêmica na internet, a primeira coisa que falam é 'deve ser marketing'. Aí vazam um trecho de uma live de lançamento seguida de um story postado com link de pré-save de álbum, e ninguém para pensar que é marketing. Mais fácil me xingar".

Contudo, o burburinho começou após Saulo fazer uma live com o cantor Nego do Borel. Isso porque o funkeiro declarou: "Sabe por que vocês vão fazer sucesso agora? Porque vocês mudaram, cara! Vocês são outras pessoas. Tu [Saulo] vai se casar com a Gabi. Vai se casar com a Gabi quando? Em fevereiro?".

No entanto, Saulo Pôncio respondeu: "Ah, se ela quiser, né? Tudo depende dela", respondeu Saulo. "Mas ela já aceitou. Naquele dia, ela aceitou", pontuou Nego do Borel. O ex-marido de Gabi Brandt não retomou o assunto depois de notar a transmissão. "É ao vivo esse bagulho? Tá ao vivo, cara?"