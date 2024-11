Yasmin Brunet promete processar médicos que opinaram sobre sua aparência

Yasmin Brunet usou as redes sociais para se pronunciar após sua aparência se tornar alvo de opiniões na web. A modelo mandou um recado especificamente para médicos que estão fazendo especulações sobre seu corpo e avisou que irá processar os responsáveis.

No entanto, cansada de burburinhos sobre sua aparência, Brunet declarou: "Só deixando claro que vou processar qualquer 'médico' que esteja confirmando que fiz algum tipo de procedimento como bichectomia. Cansei, agora vai ser na justiça".

Vale ressaltar que Yasmin negou que tenha feito algum novo procedimento estético. "Impressionante como tem gente mal-amada e sem noção. Só pra deixar claro: eu não fiz preenchimento, não fiz harmonização, não fiz bichectomia, nem nenhum tipo de procedimento estético".

Contudo, a modelo explicou o motivo de sua transformação. "Eu simplesmente emagreci! Perdi bastante peso e, quando você emagrece no corpo, o rosto também emagrece", disse. Ela ainda acrescentou: "Engraçado que, quando eu estava no BBB, tinha muita gente criticando meu corpo. Diziam que eu estava gorda, que minha bunda estava grande demais, que minha perna estava muito grossa. Agora que emagreci, eu estou magra demais, meu rosto está horrível, pareço uma caveira, fiz sei lá o que no rosto".

Por fim, Yasmin Brunet desabafou: "Vocês já pararam pra pensar que o meu rosto e meu corpo são meus?! Que quem tem que gostar ou não sou eu?! Em pleno 2024 ficar opinando sobre corpo alheio não tem nem como defender. Absurdo. Acho que o que está precisando de uma plástica e uma harmonização é a falta de noção que vocês têm. Tem que ter o psicológico mais blindado nesse planeta".