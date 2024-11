Andressa Urach grava conteúdo adulto com cadeirante

Andressa Urach deixou internautas surpresos ao contar mais uma novidade sobre o seu trabalho. A criadora de conteúdo adulto revelou que gravou uma cena de intimidade com um cadeirante e realizou um sonho que tinha na carreira.

No entanto, Andressa ainda contou que o sortudo foi o influenciador Gabriel Brito. "Quem me acompanha há mais de um ano sabe que eu tenho um sonho. E eu luto para encontrar esse sonho há muito tempo. E hoje vou realizar. Olha que coisa maravilhosa", começou.

Em seguida, Urach mostrou o influenciador aos seus fãs e sentou no colo do cadeirante. Além disso, ela ainda brincou e disse: "Ai, Gab, estava sonhando com você". Depois, o filho da modelo aparece empurrando a cadeira de rodas e apressando os dois.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Eu não estou crendo, Gabriel". "Meu herói não usa capa, anda de cadeira de rodas". "Onde eu arrumo uma cadeira dessa?" "Eu me lembro da vez que ela fez essa declaração e o Gabriel comentou sobre... agora está aí. Parabéns".

Contudo, outros ainda disseram: "Andressa, você já conseguiu a atenção que queria, descansa". "Ela não para". "Quando eu acho que já vi de tudo, ela me aparece com essa". "Gente, mas pra que sexualizar um cadeirante?"