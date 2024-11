Vitória Strada esclarece sua sexualidade após assumir Daniel Rocha

Vitoria Strada abriu o jogo sobre sua vida amorosa após ser muito criticada e até mesmo questionada por fãs sobre sua orientação sexual. Isso porque atualmente a atriz está vivendo um romance com o ator Daniel Rocha, mas, antes de se envolver com ele, estava noiva de uma mulher.

Contudo, durante entrevista à revista Marie Claire, a atriz esclareceu: "Obviamente tem muito ódio hoje em dia na internet. Mas eu, nas duas vezes em que assumi relacionamentos, fiquei surpresa positivamente. Desde que assumi o meu namoro no passado, eu carrego até hoje uma comunidade de pessoas que me dão uma chuva de carinho e amor".

Em seguida, ela ainda completou: "Na minha página, a maioria dos comentários são positivos, independente do momento de vida ou de carreira que eu estou". Além disso, ela declarou: "As pessoas têm que entender que a bissexualidade existe".

No entanto, Strada explicou: "Eu acho legal ver o público comentando: 'gente, ela é bissexual, ela nunca falou outra coisa'. A letra B existe. Eu sempre tento ver pelo lado positivo, porque a gente já está num mundo que tem tanta energia negativa, tanta coisa pesada que temos que lidar, que acho que a gente tem que tentar focar nas coisas positivas".

Por fim, Vitória revelou: "A gente não tem noção da proporção que as coisas vão tomar. Eu quero que o meu trabalho se destaque mais, quero poder falar do filme que estou fazendo, das coisas que estou planejando. Tento ter essa medida". "Eu tô vivendo minha vida, não tô fazendo nada de errado. Não tô me escondendo de ninguém. Não tenho obrigação de dizer que fiquei com fulano ou fiquei com a fulana. Acho que as coisas vão fluindo naturalmente. E o que mais gosto de compartilhar é o meu trabalho. Então isso acaba sendo natural".