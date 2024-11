Atrizes vivem casal lésbico em remake de Vale Tudo

As atrizes Maeve Jinkings e Lorena Lima estão se preparando para viver um casal lésbico no remake de Vale Tudo, sucesso dos anos 80. Na nova versão, as artistas darão vida às personagens Cecília e Laís, que na época foram interpretadas por Lala Deheinzelin e Cristina Prochaska, respectivamente.

No entanto, em 1988 Laís era descrita como mais sensível que a companheira Cecília, com quem vivia há 12 anos. Elas eram donas de uma pousada em Búzios, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, e o relacionamento não era bem visto pelos familiares.

Vale lembrar que, após um grave acidente, que acarretou na morte de Cecília, Laís precisou enfrentar uma disputa judicial pelos bens da companheira com o cunhado Marco Aurélio, interpretado por Reginaldo Faria, que não aceitava a relação.

Para quem não acompanhou, a trama foi exibida em meio à Ditadura Militar, algumas cenas precisaram ser cortadas da novela, como uma em que as personagens questionavam sobre os preconceitos que viviam por serem lésbicas.

Entretanto, a novidade parece que não agradou a todos. Nas redes sociais, os internautas dispararam inúmeras críticas à emissora por mais uma vez contracenar casais lésbicos nas telinhas. "Nunca mais as novelas da Globo serão como antes", comentou um usuário. "Antigamente nas novelas, as mocinhas sonhavam em dar beijos no mocinho", escreveu outro.