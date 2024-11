Cantora trans é encontrada morta com mãos e pés amarrados em MT

Uma cantora trans foi encontrada morta com as mãos e os pés amarrados, no último domingo (10), em Sinop, no Mato Grosso. Santrosa, como era identificada, teve a cabeça decapitada. A jovem tinha 27 anos, e chegou a se candidatar a vereadora nas eleições de 2024.

Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima estava com as mãos e pés amarrados e a cabeça decapitada. Até o momento, nenhum suspeito foi divulgado pelos agentes. A jovem foi localizada a 503 km de Cuiabá.

Vale ressaltar que, Santrosa foi candidata a vereadora nas última eleições municipais de 2024 pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Ao todo, ela recebeu 121 votos válidos e atualmente estava como suplente, que quer dizer que ela estava em uma espécie de “lista de espera”.

Em nota, a Associação da Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Mato Grosso informou que acionou o Grupo Estadual de Combates aos Crimes de Homofobia (GECCH) e que cobrará as autoridades a apuração para revelar os culpados.

Nas redes sociais, Santrosa acumulava mais de 10 mil seguidores. No Youtube, a beldade compartilhava versões musicais interpretadas por sua voz. Na política, ela lutava pela popularização da cultura dentro das comunidades e outras causas.