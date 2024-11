Rafael Cardoso se pronuncia sobre acusações de Sônia Bridi

Após Sônia Bridi processar Rafael Cardoso por violência psicológica, moral e patrimonial e ainda pedir uma medida protetiva contra o ex-genro, o ator decidiu se pronunciar através das redes sociais, nesta sexta-feira (08).

Contudo, por meio de uma nota publicada no Instagram, Rafael Cardoso revelou que: "Feita essa observação, esclarecemos que a notícia em questão não se refere a fatos novos, mas sim a fatos que teriam ocorrido há mais de um ano e a cuja apuração exauriente se está a proceder, na forma da lei, em processo judicial sigiloso".

Além disso, a defesa do ator disse que ele não irá dar nenhuma entrevista aos veículos de comunicação para "não incorrer na prática de crime". Isso porque o processo está em segredo de Justiça. Vale lembrar que Mari Bridi também possui uma medida protetiva contra Rafael.

No entanto, a nota ainda diz que Cardoso "lamenta profundamente que tenha havido violação do sigilo imposto aos autos do processo, o que deverá ser objeto de investigação, para que os envolvidos sejam exemplarmente responsabilizados nas esferas jurisdicionais competentes".

Por fim, o pronunciamento revela que "espera que a violação do sigilo seja apurada e pede respeito, não apenas a si próprio, mas também, e sobretudo, aos seus filhos menores". Rafael Cardoso está sem ver os filhos Aurora, de 10 anos, e Valentin, de 6, frutos da relação com Mariana Bridi, há pelo menos 1 ano.