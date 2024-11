Mariana Ximenes quebra o silêncio sobre sua sexualidade e faz revelação

A Mariana Ximenes quebrou o silêncio sobre a sua suaxulidade e descartou os rumores de que estaria tendo um caso com a amiga, Gabriela Medvedovski. Durante uma entrevista, a atriz revelou que 'não teria problema em assumir o seu namoro', caso estivesse tendo um compromisso com a também atriz.

"Não seria um problema falar. Tanto que quando eu fui falar sobre isso no Instagram, eu falei: 'gente, se eu estivesse namorando a Gabi, que é uma gata, uma ótima atriz, gente boa. Por que eu não iria assumir? Hoje em dia não o porquê. Só que no caso, não é", disse ela.

Na sequência, Ximenes contou que por Gabi ser muito a sua amiga fez uma declaração de amizade nas suas redes sociais o que teria motivado o público a acreditar em um possível romance entre as duas amigas. No entanto, os burburinhos foram negados pela famosa.

Durante uma entrevista à revista Caras, Mariana comentou sobre as especulações do relacionamento homoafetivo com Ximenes: “Eu não ligo. Sempre brincamos que, se fôssemos um casal, de fato, seríamos um casal incrível. Mas não é o caso”, afirmou ela.

"Acho uma pena que as pessoas não consigam normalizar demonstrações de afeto e carinho entre amigas sem sexualizar essas relações. Essa falácia machista de que não há amizade entre mulheres é algo que estamos há anos tentando desconstruir, mas parece que ainda tem muito pra evoluir", disse Gabriela.